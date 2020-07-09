Алексей Дюмин поручил устранить последствия непогоды в Туле за 14 часов

9 Июль 2020 2020-07-09T09:38:29+03:00

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Глава региона Алексей Дюмин поручил устранить последствия непогоды в Туле и районах области в течение 14 часов, а также держать ситуацию на контроле. Такие сроки были озвучены вечером 8 июля на оперативном совещании.

После прохождения стихии в Туле оказались повалены более 50 деревьев, по ряду адресу порваны провода, повреждены кровли зданий, остановки общественного транспорта.Около 13 тыс. человек в Большой Туле остались без света. Кроме того, зафиксированы порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах.

Последствия устраняют аварийные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU