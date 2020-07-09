Алексей Дюмин поручил устранить последствия непогоды в Туле за 14 часов
Сроки были озвучены на оперативном совещании
Фото: Мария ВЛАСОВА
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Глава региона Алексей Дюмин поручил устранить последствия непогоды в Туле и районах области в течение 14 часов, а также держать ситуацию на контроле. Такие сроки были озвучены вечером 8 июля на оперативном совещании.
После прохождения стихии в Туле оказались повалены более 50 деревьев, по ряду адресу порваны провода, повреждены кровли зданий, остановки общественного транспорта.Около 13 тыс. человек в Большой Туле остались без света. Кроме того, зафиксированы порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах.
Последствия устраняют аварийные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU