9 Июль 2020 2020-07-08T17:17:55+03:00

На тульских дорогах начали внимательно проверять большегрузы и их водителей Фото: Алексей ФОКИН

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С 6 по 16 июля на тульские дороги с очередным рейдом выйдут сотрудники ГИБДД. Так полицейские проведут особое мероприятия под названием «Грузовик».

Особое внимание на дорогах инспекторы ДПС уделят водителям грузовиков. Полицейские проследят за соблюдением ими ПДД, правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха. Помимо этого проверят полицейские еще и тахографы, соответствие конструкции ТС и техническое состояние транспортного средства и наличие оформленных путевых листов с отметками медработника и механика.

Отметим, что у же в первый день рейда инспекторы ДПС привлекли к ответственности свыше 20 водителей большегрузов.

ИСТОЧНИК KP.RU