63 детей покусали клещи на территории Тульской области

8 Июль 2020 2020-07-08T17:10:14+03:00

Данные предоставлены с 25 июня и по 2 июля

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С 25 июня по 2 июля в Тульской области было зафиксировано 256 случаев присасывания клещей к жителям региона. Из общего количества пострадавших, 63 случая относятся к детям.

Чаще всего в Роспотребнадзор поступило данных от жителей Тулы — ровно 949 туляков пострадали от клещевого укуса. Далее после областного центра пошли такие районы как Алексинский - 132 случая, Новомосковск - 132 случая, Заокский - 95 случаев, Ефремовский - 99 случаев, Киреевский - 68 случаев, Узловской - 86 случаев, Суворовский - 76 случаев, Донской - 49 случаев.

Чаще всего клещи присасываются при выезде на природу или в лес, а также на дачных участках. На данный момент специалисты обработали 432,605 га земли, чтобы снизить риски присасывания клещей на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU