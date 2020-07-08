В Тульской области снова ожили торговые центры

8 Июль 2020 2020-07-08T16:59:07+03:00

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Со вчерашнего дня, с 7 июня, в Тульской области официально открылись торговые центры и другие объекты розничной торговли, вне зависимости от их площади. Соответствующие изменения в Указ об ограничительных мерах внёс губернатор региона.

Ранее же, в Туле и области разрешалось работать только некоторым торговым точкам и магазинам, и только следуя всем рекомендациям и предписаниям Роспотребнадзора. Отметим, что массово торговая среда в Туле была прикрыта с середины марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

Помимо торговли, стало известно еще, что с 7 июля во всех образовательных организациях(школы, сузы и вузы), отменяется дистанционное обучение в связи с окончанием учебного года. Организации дополнительного образования пока что продолжать работать в удалённом режиме. Под исключения попадают только автошколы при проведении практических занятий и организации в сфере физкультуры и спорта, а также занятия на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU