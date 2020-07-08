8 Июль 2020 2020-07-08T16:51:52+03:00

С 20 июля туляки перейдут на новое мобильное приложения для оплаты парковки Фото: Алексей ФОКИН

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С 20 июля в Туле перестанет работать мобильное приложение по оплате парковки. Так, вместо "Парковки Тулы" можгно скачать и воспользоваться федеральным мобильным приложением "Горпарковки".

В новом приложении будет открыт доступ к 13 городам России. Помимо оплаты парковок разработчики обещают ещё и другие дополнительные возможности для пользователей.

Туляки могут воспользоваться логином и паролем со старого положения, для того чтобы войти в новый сервис. При этом история всех операций и личный счёт будет по-прежнему сохранен.

ИСТОЧНИК KP.RU