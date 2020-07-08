2020-07-08T16:37:44+03:00
Общество

В Туле расширят зону отдыха в Центральном парке Тулы

Также принято решение установить дополнительную спасательную вышку
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В Туле в 2021 году расширят зону отдыха в Центральном парке Тулы. Об этом говорили в ходе проверки пляжа, которую провели старший инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский, уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Зыкова и представители ГУ ТО «Тульские парки».

Пляж в Центральном парке оборудован в соответствии с ГОСТом – перед открытием дно водоема в пределах места отдыха было обследовано водолазами, также на нем имеется все необходимое для допуска к эксплуатации: спасательный инвентарь, телефонная связь, наглядная агитация, а также дежурят фельдшер и аттестованные спасатели. Также принято решение установить дополнительную спасательную вышку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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