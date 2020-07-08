2020-07-08T15:46:44+03:00
Общество

Массовые мероприятия в Тульской области будут недоступны до 13 июля

Губернатор Тульской области внес новые коррективы в Указ об ограничительных мерах
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Массовые мероприятия в Тульской области будут недоступны до 13 июляМассовые мероприятия в Тульской области будут недоступны до 13 июляФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 7 июня, стало известно, что Тульскую область ждут новые послабления. Их внес и подписал губернатор региона в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так, с 13 июля в регионе откроются долгожданные торгово-развлекательные центры и другие торговые объекты, а также откроются детские сады и будут работать в штатном режиме.

Однако, есть и моменты, которые так и остались за запретной полосой. Так до 13 июля продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, работу развлекательных и досуговых организаций, учреждений социального обслуживания и работу общепита, включая зоны фуд-кортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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