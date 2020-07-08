В тульских детсадах проводят генеральную уборку и дезинфекцию

8 Июль 2020 2020-07-08T15:25:27+03:00

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В детсадах Тулы проводят генеральную уборку и дезинфекцию территории. Так дошкольные учреждения готовятся к приему детей с 13 июля.

В детских садах будут организованы ежедневные «утренние фильтры» с контролем температуры сотрудников и воспитанников, дезинфекция всех помещений, использование в групповых и спальных помещениях бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха, соблюдение питьевого режима, режима проветривания помещений.

Родителям и сотрудникам напоминают, что с признаками ОРВИ не допускается вход в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU