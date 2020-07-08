В Тульской области из незаконного оборота изъяли более 10 кг наркотиков

8 Июль 2020 2020-07-08T15:06:25+03:00

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В Тульской области из незаконного оборота изъяли более 10,5 кг наркотиков и частей растений, содержащих наркотические средства. Таковы итоги антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков».

В полицию от туляков поступило 82 обращения о распространении или потреблении наркотиков. По всем фактам была проведена проверка информации.

Кроме того, полицейские выявили 61 преступление и 50 правонарушений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками УГИБДД выявлены 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

Туляки могут сообщать любую информацию об известных фактах распространения или потребления наркотиков по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тульской области - 32-22-85.

ИСТОЧНИК KP.RU