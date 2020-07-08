Два жителя Тульской области украли из квартиры триммер, телеприставку и алкоголь
Технику планировали позже продать, а спиртное выпить
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В Ефремовском районе двое мужчин разбили палкой оконное стекло и влезли в квартиру на первом этаже дома. Они воспользовались тем, что хозяев не было дома. Их наживой стали триммер, телеприставка и алкоголь. Технику планировали позже продать, а спиртное выпить.
Полицейские установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. К краже оказались причастны два жителя поселка, один из которых ранее судим. Они признались в содеянном. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU