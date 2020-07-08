Два жителя Тульской области украли из квартиры триммер, телеприставку и алкоголь

8 Июль 2020 2020-07-08T14:49:24+03:00

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В Ефремовском районе двое мужчин разбили палкой оконное стекло и влезли в квартиру на первом этаже дома. Они воспользовались тем, что хозяев не было дома. Их наживой стали триммер, телеприставка и алкоголь. Технику планировали позже продать, а спиртное выпить.

Полицейские установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. К краже оказались причастны два жителя поселка, один из которых ранее судим. Они признались в содеянном. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU