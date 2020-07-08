В Туле сотруднкики ДПС проверят грузовики

8 Июль 2020 2020-07-08T13:02:08+03:00

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В Туле сотрудники ДПС с 6 по 16 июля проверяют большегрузы. В рамках рейда «Грузовик» особое внимание будет уделено центральной части города.

Инспекторы будут контролировать соблюдения правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха. Будут проверяться наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, соответствие конструкции ТС (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без соответствующего законодательного разрешения) и техническое состояние транспортного средства предъявляемым требованиям, наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика.

Отметим, что за первый день рейда к административной ответственности привлечено более 20 водителей грузовых транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU