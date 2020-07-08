Карта распространения коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
8 июля стало известно о 66 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 2 870
Донской - 184
Алексинский район - 374
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 68
Богородицкий район - 317
Веневский район - 188
Воловский район - 102
Дубенский район - 19
Ефремовский район - 463
Заокский район - 136
Каменский район - 36
Кимовский район - 181
Киреевский район - 475
Куркинский район - 45
р.п. Новогуровский - 24
Новомосковский район - 475
Одоевский район - 30
Плавский район - 105
Суворовский район - 42
Тепло-Огаревский район - 99
Узловский район - 326
Чернский район - 67
Щекинский район - 460
Ясногорский район - 144
ИСТОЧНИК KP.RU