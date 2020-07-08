2020-07-08T11:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Тульской областиКарта распространения коронавируса в Тульской области
Изменить размер текста:

8 июля стало известно о 66 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 2 870

Донской - 184

Алексинский район - 374

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 68

Богородицкий район - 317

Веневский район - 188

Воловский район - 102

Дубенский район - 19

Ефремовский район - 463

Заокский район - 136

Каменский район - 36

Кимовский район - 181

Киреевский район - 475

Куркинский район - 45

р.п. Новогуровский - 24

Новомосковский район - 475

Одоевский район - 30

Плавский район - 105

Суворовский район - 42

Тепло-Огаревский район - 99

Узловский район - 326

Чернский район - 67

Щекинский район - 460

Ясногорский район - 144

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области молодой человек угодил под колеса автобуса
В Тульской области мотоциклист въехал в забор
Для туляков завершилось дистанционное обучение
Тульские детские сады начнут работать в обычном режиме
Более 121 тысячи пачек сигарет без акцизных марок полицейские нашли на складе в Туле
В Тульской области создадут оргкомитет по подготовке к 80-летию обороны города и 45-летию звания "Город-герой"
Житель Тульской области нечаянно выстрелил из ружья в голову человека
8 июля в Тулу придут дожди и спадет изнуряющая жара
В Туле злоумышленники обворовали дом, предназначенный для расселения
В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы
В тульском Скуратово водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку
В Туле 7 и 11 июля ограничат движение всех видов транспорта
ДТП на улице Маршала Жукова в Туле: у пострадавшего мотоциклиста не было прав
8 июля южная часть Тулы останется без воды
Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки из-за жары
В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды
Приложение для оплаты парковки в Туле перестанет работать 20 июля
Туляк стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена
В Тульской области сотрудники ДПС помогли доставить раненого ребенка до больницы
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
В Тульской области 7 июля стал самым жарким днем месяца
7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя
В Ясногорске без воды оставались 2 100 домов
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +31 градус