В Тульской области молодой человек угодил под колеса автобуса

8 Июль 2020 2020-07-08T11:34:28+03:00

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7 июля в 21-45 на 1 км дороги «а.п. к н.п. Сосновый» Заокского района произошло ДТП. 66-летний мужчина за рулем автобуса «ЛУИДОР 225000» наехал на пешехода, 29-летнего молодого человека.

По предварительной информации, он шел по проезжей части дороги в попутном направлении справа по ходу движения автомобиля. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

В момент аварии водитель автобуса не осуществлял предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU