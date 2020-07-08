В Тульской области молодой человек угодил под колеса автобуса
Пешеход получил различные травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области!
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7 июля в 21-45 на 1 км дороги «а.п. к н.п. Сосновый» Заокского района произошло ДТП. 66-летний мужчина за рулем автобуса «ЛУИДОР 225000» наехал на пешехода, 29-летнего молодого человека.
По предварительной информации, он шел по проезжей части дороги в попутном направлении справа по ходу движения автомобиля. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.
В момент аварии водитель автобуса не осуществлял предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU