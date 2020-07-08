2020-07-08T10:47:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Для туляков завершилось дистанционное обучение

Сняты ограничения на работу образовательных учреждений
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области школы, техникумы и вузы больше не на дистанционке. Ограничения на работу образовательных учреждений сняты с 7 июля. Это связано с окончанием учебного года.

В дистанционном режиме продолжат работать кружки и секции.

Исключение составят автошколы при проведении практических занятий, спортивные секции. Также тулякам будут доступны дополнительные образовательные программы на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Тульской области молодой человек угодил под колеса автобуса
В Тульской области мотоциклист въехал в забор
Для туляков завершилось дистанционное обучение
Тульские детские сады начнут работать в обычном режиме
Более 121 тысячи пачек сигарет без акцизных марок полицейские нашли на складе в Туле
В Тульской области создадут оргкомитет по подготовке к 80-летию обороны города и 45-летию звания "Город-герой"
Житель Тульской области нечаянно выстрелил из ружья в голову человека
8 июля в Тулу придут дожди и спадет изнуряющая жара
В Туле злоумышленники обворовали дом, предназначенный для расселения
В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы
В тульском Скуратово водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку
В Туле 7 и 11 июля ограничат движение всех видов транспорта
ДТП на улице Маршала Жукова в Туле: у пострадавшего мотоциклиста не было прав
8 июля южная часть Тулы останется без воды
Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки из-за жары
В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды
Приложение для оплаты парковки в Туле перестанет работать 20 июля
Туляк стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена
В Тульской области сотрудники ДПС помогли доставить раненого ребенка до больницы
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
В Тульской области 7 июля стал самым жарким днем месяца
7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя
В Ясногорске без воды оставались 2 100 домов
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +31 градус