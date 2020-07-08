Для туляков завершилось дистанционное обучение

8 Июль 2020 2020-07-08T10:47:42+03:00

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В Тульской области школы, техникумы и вузы больше не на дистанционке. Ограничения на работу образовательных учреждений сняты с 7 июля. Это связано с окончанием учебного года.

В дистанционном режиме продолжат работать кружки и секции.

Исключение составят автошколы при проведении практических занятий, спортивные секции. Также тулякам будут доступны дополнительные образовательные программы на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU