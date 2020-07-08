Тульские детские сады начнут работать в обычном режиме

8 Июль 2020 2020-07-08T10:36:50+03:00

Это произойдет уже с 13 июля

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Детские сады Тульской области возобновят работу в штатном режиме. Это произойдет уже с 13 июля. Соответствующие изменения прописаны в Указе губернатора.

Ранее детсады работали в режиме дежурных групп. В них находились дошколята, которые не могут остаться с родителями в силу занятости последних на работе.

Отметим, что уже сняты ограничения с работы школ, техникумов и вузов. Учащиеся больше не занимаются в дистанционном режиме. Это связано с окончанием учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU