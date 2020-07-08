Тульские детские сады начнут работать в обычном режиме
Это произойдет уже с 13 июля
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Детские сады Тульской области возобновят работу в штатном режиме. Это произойдет уже с 13 июля. Соответствующие изменения прописаны в Указе губернатора.
Ранее детсады работали в режиме дежурных групп. В них находились дошколята, которые не могут остаться с родителями в силу занятости последних на работе.
Отметим, что уже сняты ограничения с работы школ, техникумов и вузов. Учащиеся больше не занимаются в дистанционном режиме. Это связано с окончанием учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU