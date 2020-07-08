Более 121 тысячи пачек сигарет без акцизных марок полицейские нашли на складе в Туле

8 Июль 2020 2020-07-08T10:23:23+03:00

Фигуранты дела хранили табачные изделия на сумму свыше 5 млн 467 тысяч рублей

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Трое туляков задержаны за незаконный оборот табачной продукции. 40-летний и 44-летний мужчины, а также 33-летняя женщина хранили на складе для дальнейшей продажи сигареты без акцизных марок 10 различных наименований. Их маркировали поддельными акцизами, после чего реализовывали.

Сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли более 121 тысячи пачек немаркированных табачных изделий на сумму свыше 5 млн 467 тысяч рублей.

Также был установлен офис, где предполагаемые злоумышленники осуществляли бухгалтерский учёт деятельности.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п. «а» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU