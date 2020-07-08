В Тульской области создадут оргкомитет по подготовке к 80-летию обороны города и 45-летию звания "Город-герой"

8 Июль 2020 2020-07-08T10:01:03+03:00

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7 июля в Тульской области было издано Распоряжение «О создании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летия присвоения городу Туле почётного звания "Город-Герой"». Такой документ издал и подписал губернатор региона.

Ранее среди регионального правительства уже проходило совещание по подготовке к этим знаменательным для Тульской области датам. В ходе него была поставлена задача на разработку Плана мероприятий, который включит в себя культурно-массовые мероприятия и благоустройство памятных мест.

В рамках празднования планируется и создание Музея обороны, который будет располагаться в парке «Патриот».

ИСТОЧНИК KP.RU