Житель Тульской области нечаянно выстрелил из ружья в голову человека

8 Июль 2020 2020-07-08T09:41:59+03:00

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Следователи города Донской в Тульской области предоставили суду достаточно доказательств для вынесения приговору жителю Кимовска. Так, 66-летний мужчина обвиняется в незаконном приобретение, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также в причинении смерти по неосторожности.

А произошло все днём 8 сентября 2019 года в Кимовске по улице Ленина. Там между осуждённым и компанией отдыхавших возник конфликт из-за того, что автомобиль одного из мужчин загородил проход между постройками гаражей и сараев домовладения. В ходе ссоры, подсудимый взял из собственного гаража незаконно хранившееся у него ружье, и, зарядив его патронами, вышел к своим противникам. Пенсионер просто хотел припугнуть дерзких отдыхающих, осуществив выстрел в воздух. Однако, в это время супруга злоумышленника подумала, что её муж серьёзно думает выстрелить в людей, отдёрнула его за рукав куртки, в результате чего он по неосторожности выстрелил из ружья и попал в голову одному из отдыхающих. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Помимо совершенного убийства в гараже мужчины обнаружили ещё и банку с порохом, которую он незаконно хранил. Суд признал жителя Кимовска виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU