8 июля в Тулу придут дожди и спадет изнуряющая жара

8 Июль 2020 2020-07-08T09:16:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 июля, в Туле ожидается достаточно пасмурная, дождливая, но все таки жаркая погода. Днём температура воздуха достигнет отметки до +23...25 градусов, а вечером будет около +17...+21 градуса. На протяжении всего дня синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3,1 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 737 мм.рт.ст.

Завтра же, 9 июля, температура в Туле обещает упасть до +19 градусов, а также с утра и в дневное время снова прогнозируются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU