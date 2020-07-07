В Туле злоумышленники обворовали дом, предназначенный для расселения

7 Июль 2020 2020-07-07T16:15:03+03:00

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В Туле трое злоумышленников обокрали нежилой дом, предназначенный для расселения на территории микрорайона Скуратовский.

По предварительным данным, в один из вечеров местный житель обнаружил возможность беспрепятственного проникновения в помещение и решил воспользоваться этим с целью завладения чужим имуществом. Выставив оконное стекло, он проник внутрь дома и забрал находившиеся в нем электроинструменты. Нанесенный в этом случае ущерб составил 2 тысячи рублей.

Позже, продавая имущество на рынке, он поделился этим способом со своим знакомым. Узнав о свободном проникновении в дом, тот взял с собой еще одного подельника, с которым и совершил следующцю кражу, нанеся материальный ущерб на 9 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили схему реализации данных преступлений и задержали злоумышленников. Ими оказались 38-летний неработающий, ранее судимый местный житель, подозреваемый в первой краже, а также 42-летний мужчина и его 29-летний подельник, которые подозреваются во втором хищении. Все они признались в содеянном. Также не исключается, что они могли совершить и другие кражи из этого дома.

В настоящее время в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU