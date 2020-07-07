В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы

7 Июль 2020 2020-07-07T15:02:29+03:00

Ограничения будут действовать в период с с 12:00 до 22:00

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Завтра, 8 июля, в Туле будет запрещена остановка транспорта у пл. Победы.

Ограничения связаны с проведением четвертого ежегодного бронепробега «Дорога Мужества», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 12:00 до 22:00 остановка и стоянка всех видов транспорта на пл. Победы, включая прилегающие территории.

ИСТОЧНИК KP.RU