В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы
Ограничения будут действовать в период с с 12:00 до 22:00
Фото: Архив "КП"
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Завтра, 8 июля, в Туле будет запрещена остановка транспорта у пл. Победы.
Ограничения связаны с проведением четвертого ежегодного бронепробега «Дорога Мужества», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 12:00 до 22:00 остановка и стоянка всех видов транспорта на пл. Победы, включая прилегающие территории.
ИСТОЧНИК KP.RU