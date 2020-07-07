В тульском Скуратово водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку

7 Июль 2020 2020-07-07T14:39:54+03:00

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6 июля в 15.05 на улице Киреевской в поселке Скуратовский произошло ДТП. 36-летняя женщина на автомобиле «Сhevrolet Lacetti» наехала на велосипедиста.

13-летняя девочка, по предварительной информации, выехала на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП она получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU