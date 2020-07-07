В Туле 7 и 11 июля ограничат движение всех видов транспорта

7 Июль 2020 2020-07-07T14:37:12+03:00

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Сегодня, 7 июля, и в субботу, 11 июля, в связи с проведением футбольных матчей на центральном стадионе Тулы «Арсенал» и целях обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина будет введено временное ограничение движения всех видов транспорта.

Так, 7 и 11 июля с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а с 8:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU