ДТП на улице Маршала Жукова в Туле: у пострадавшего мотоциклиста не было прав

7 Июль 2020 2020-07-07T14:26:45+03:00

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6 июля в 10-35 на улице Маршала Жукова в Туле произошло ДТП.

17-летний водитель мотоцикла при перестроении столкнулся с «Сhevrolet Aveo» под управлением 22-летней девушки, а затем с автомобилем «Mazda 626», за рулем которого находилась 34-летняя женщина. По предварительным данным, он не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он получил различные травмы и был госпитализирован. У молодого человека не было прав на управление транспортным средством,

ИСТОЧНИК KP.RU