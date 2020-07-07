8 июля южная часть Тулы останется без воды
Это связано с проведением работ на Масловско-Песоченском водозаборе
Фото: Алексей ФОКИН
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С 8.00 8 июля до 8.00 9 июля в южной части города будет ограничена подача холодной воды. Это связано с проведением плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе.
Жители Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня смогут бесплатно получить питьевую и техническую воду. Туляков просят заранее запастись водой.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU