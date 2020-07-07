2020-07-07T12:55:20+03:00
Общество

Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки из-за жары

В жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и животных
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Тульская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о возможном осложнении дорожно-транспортной обстановки. 7 июля столбик термометра поднимется до +31 градуса.

Водителям во время поездки в жару рекомендуют время от времени протирать лицо и шею влажной салфеткой. В длительную поездку брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше — минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду.

На парковке поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель — полотенцем, тряпкой. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона.

Необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствует головокружение, слабость, сильная головная боль, то следует остановиться. Продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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