В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды

7 Июль 2020 2020-07-07T12:48:03+03:00

Для жителей областного центра будет организована раздача технической и питьевой воды

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Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на Масловско-Песоченском водозаборе. От Масловско-Песоченского водозабора осуществляется водоснабжение части Привокзального, Центрального и Советского округов города.

Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов запланировано выполнить следующие мероприятия:

- замена участка трубопровода Д-700мм (10м) д. Алексеевка.

- монтаж обводной трубы Д-700мм на всасывающей гребенке.

- замена всасывающего трубопровода Д-400мм н/агр №1.

- замена опор: на НС Песоченская – 1 шт., - по фидеру №4 – 1 шт.

Работы будут выполняться в период с 8:00 8 июля до 8:00 9 июля. В это время будет наблюдаться пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее ул. Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр-т Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

В поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках подача холодной воды будет прекращена.

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по графику. Также туляков просят заранее запастись водой.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Выдача технической воды будет осуществляться по следующим адресам:

Центральный территориальный округ — выдача воды из пожарных автомобилей с 8:00 до 21:00.

- Скуратовский микрорайон, д. 8;

- п. Менделеевский, ул. Ленина, 19.

Советский территориальный округ — выдача воды из пожарных автомобилей с 8:00 до 21:00.

- пр. Ленина, д. 74-76;

- ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 («Славянский сквер»).

Привокзальный территориальный округ — выдача воды из пожарных автомобилей с 8:00 до 21:00.

- ул. Макаренко, д. 9-б;

- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец).

Адреса выдачи питьевой воды:

12:00 — 14:00 по. Западный, ул. Новоселов, 4 корп. 2;

15:00 — 20:00 п. Косая гора, ул. Октябрьская, 1;

8:00 — 11:00 п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная, д. 33 (машина «Ключ здоровья»).

Адреса размещения киосков — время работы с 8:00 до 20:00:

- пр. Ленина, д. 131;

- пр. Ленина, д. 143;

- ул. Генерала Маргелова, д. 1;

- ул. Серебровская, д. 22;

- ул. Серебровская, д. 16;

- ул. Новомосковская, д. 11;

- ул. Циолковского, д. 5;

- ул. Н. Руднева, д. 72;

- ул. Н. Руднева, д. 53.

ИСТОЧНИК KP.RU