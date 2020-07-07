В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды
Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на Масловско-Песоченском водозаборе. От Масловско-Песоченского водозабора осуществляется водоснабжение части Привокзального, Центрального и Советского округов города.
Для подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов запланировано выполнить следующие мероприятия:
- замена участка трубопровода Д-700мм (10м) д. Алексеевка.
- монтаж обводной трубы Д-700мм на всасывающей гребенке.
- замена всасывающего трубопровода Д-400мм н/агр №1.
- замена опор: на НС Песоченская – 1 шт., - по фидеру №4 – 1 шт.
Работы будут выполняться в период с 8:00 8 июля до 8:00 9 июля. В это время будет наблюдаться пониженное давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее ул. Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр-т Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе Зеленстроя, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
В поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках подача холодной воды будет прекращена.
Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по графику. Также туляков просят заранее запастись водой.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Выдача технической воды будет осуществляться по следующим адресам:
Центральный территориальный округ — выдача воды из пожарных автомобилей с 8:00 до 21:00.
- Скуратовский микрорайон, д. 8;
- п. Менделеевский, ул. Ленина, 19.
Советский территориальный округ — выдача воды из пожарных автомобилей с 8:00 до 21:00.
- пр. Ленина, д. 74-76;
- ул. Тульского Рабочего Полка, д. 96 («Славянский сквер»).
Привокзальный территориальный округ — выдача воды из пожарных автомобилей с 8:00 до 21:00.
- ул. Макаренко, д. 9-б;
- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец).
Адреса выдачи питьевой воды:
12:00 — 14:00 по. Западный, ул. Новоселов, 4 корп. 2;
15:00 — 20:00 п. Косая гора, ул. Октябрьская, 1;
8:00 — 11:00 п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная, д. 33 (машина «Ключ здоровья»).
Адреса размещения киосков — время работы с 8:00 до 20:00:
- пр. Ленина, д. 131;
- пр. Ленина, д. 143;
- ул. Генерала Маргелова, д. 1;
- ул. Серебровская, д. 22;
- ул. Серебровская, д. 16;
- ул. Новомосковская, д. 11;
- ул. Циолковского, д. 5;
- ул. Н. Руднева, д. 72;
- ул. Н. Руднева, д. 53.
ИСТОЧНИК KP.RU