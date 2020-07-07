Приложение для оплаты парковки в Туле перестанет работать 20 июля
Его заменит федеральное мобильное приложение
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Приложение Приложение "Парковки Тулы" перестанет работать 20 июля. Его заменит федеральное мобильное приложение "Горпарковки".
Сообщается, что в нем останется функционал прежнего мобильного приложения и появится доступ к поиску и оплате городских парковок в 13 городах России, а также другие возможности.
Для входа в новое мобильное приложение туляки могут использовать свой логин и пароль прежнего приложения. В этом случае, в личном кабинете нового приложения сохранится доступ к вашему парковочному счёту и истории операций.
ИСТОЧНИК KP.RU