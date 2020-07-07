Туляк стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений

7 Июль 2020 2020-07-07T12:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле 32-летний житель областного центра стал жертвой мошенников.

Увидев на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенка йоркширского терьера, мужчина перевел продавцу предоплату размером 6 тыс. рублей. После получения нужной суммы, мошенник перестал выходить на связь. Туляк обратился в полицию.

Сейчас в городском Управлении МВД проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения мошенника.

Полицейские обращают внимание граждан на важность сохранения в тайне реквизитов банковских карт. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя называть неизвестным собеседникам или лицам, представляющимся работниками банков, реквизиты карт и защитные коды. Кроме того, при совершении денежных переводов нужно помнить о возможном противоправном умысле со стороны адресата перевода и направлять денежные средства только в случае уверенности в получателе.

ИСТОЧНИК KP.RU