В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена

7 Июль 2020 2020-07-07T11:47:49+03:00

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В Алексинском районе Тульской области злоумышленник сжег тюки сена, тем самым уничтожив чужое имущество.

По предварительной информации, у мужчины внезапно возникли хулиганские мысли, когда он обнаружил имущество в поле вблизи одной из деревень области. Реализуя свой умысел, мужчина, таким образом, сжег 6 таких тюков.

При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось выяснить личность хулигана. Им оказался 54-летний неработающий мужчина. Позже он признался в содеянном.

В настоящее время в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей происшествия, в том числе и на определение точных мотивов совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU