В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена
В Алексинском районе Тульской области злоумышленник сжег тюки сена, тем самым уничтожив чужое имущество.
По предварительной информации, у мужчины внезапно возникли хулиганские мысли, когда он обнаружил имущество в поле вблизи одной из деревень области. Реализуя свой умысел, мужчина, таким образом, сжег 6 таких тюков.
При проведении оперативных мероприятий полицейским удалось выяснить личность хулигана. Им оказался 54-летний неработающий мужчина. Позже он признался в содеянном.
В настоящее время в межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей происшествия, в том числе и на определение точных мотивов совершения преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU