7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя

7 Июль 2020 2020-07-07T10:15:31+03:00

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Сегодня, 7 июля, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции. Запрет связан с проведением футбольного матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (Самара), который состоится в 20:30.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 №727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1 000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, 7 июля в центре Тулы с 17:30 до 22:00 продажа алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху будет запрещена.

Для удобства покупателей точки продажи заблаговременно разместят данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU