2020-07-07T10:15:31+03:00
Общество

7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя

Ограничения будут действовать с 17:30 до 22:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июля, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции. Запрет связан с проведением футбольного матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (Самара), который состоится в 20:30.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 №727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1 000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, 7 июля в центре Тулы с 17:30 до 22:00 продажа алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху будет запрещена.

Для удобства покупателей точки продажи заблаговременно разместят данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле 8 июля запретят парковку на пл. Победы
В тульском Скуратово водитель иномарки сбила 13-летнюю велосипедистку
В Туле 7 и 11 июля ограничат движение всех видов транспорта
ДТП на улице Маршала Жукова в Туле: у пострадавшего мотоциклиста не было прав
8 июля южная часть Тулы останется без воды
Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки из-за жары
В южной части Тулы 8 июля на сутки будет ограничена подача холодной воды
Приложение для оплаты парковки в Туле перестанет работать 20 июля
Туляк стал жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
В Тульской области 54-летний хулиган сжег в поле 6 тюков сена
В Тульской области сотрудники ДПС помогли доставить раненого ребенка до больницы
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
В Тульской области 7 июля стал самым жарким днем месяца
7 июля в центре Тулы будет запрещена продажа алкоголя
В Ясногорске без воды оставались 2 100 домов
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +31 градус