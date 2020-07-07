В Ясногорске без воды оставались 2 100 домов
Аварийно-восстановительные работы завершены
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Вечером 6 июля в Ясногорске без воды остались 2 100 домов. Причиной отключения водоснабжения стал выход из строя оборудования на подстанции.
На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады. Пока шли работы на площади Ленина раздавали техническую воду.
Ремонт завершили к 22:00. Водоснабжение полностью восстановлено.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU