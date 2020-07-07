2020-07-06T17:46:07+03:00
Общество

7 июля в Туле будет введен "сухой закон" из-за футбольного матча

Продажа алкогольной продукции будет невозможна в близлежащих к стадиону магазинах
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июня, в Туле будет введён запрет на продажу алкогольной продукции в центре города. Такое ограничение будет действовать всего несколько часов, а будет связан с проведением футбольного матча на Центральном стадионе. Так на поле встретятся команды тульского «Арсенала» и «Крылья Советов» из Самары. Начало игры: 7 июля в 20.30.

В связи с этим, опираясь на региональный закон, в Туле будет ограничена продажа алкоголя в магазинах, которые располагаются на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Помимо крепкий напитков нельзя будет купить ещё и слабоалкогольную продукцию - пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Так, «алкогольные покупки» в Туле будут остановлены за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Ограничения будут действовать 7 июля с 17.30 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 июля в Туле будет введен "сухой закон" из-за футбольного матча
В центральном парке Тулы сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд по соблюдению ПДД
В Тульской области в результате ДТП скончался водитель квадроцикла
В Туле 7 июля по ряду адресов пройдут отключения электроэнергии
В Туле продолжают дезинфицировать остановки и городской транспорт
В Тульской области подросток опрокинулся на мопеде
Где в Туле отключат холодную воду 7 июля?
В ДТП на улице Маршала Жукова в Туле пострадал мотоциклист
Жители деревни в Тульской области украли неисправный «ВАЗ» с 33-летним стажем
Для предотвращения подтопления на Красноармейском проспекте в Туле углубят русло Воронки
Экспозиция музея «Тульские самовары» временно переехала
В Туле раздают питьевую воду
Шеф-повар Константин Ивлев высмеял тульское кафе
В Тульской области утонул в пруду 33-летний мужчина
Туляк изнасиловал 34-летнюю женщину
В Тульской области подросток украл сумку из иномарки
В Туле отпраздновали День иконы Николы Тульского и 468-летие обороны Тульского кремля
В Тульской области двое собутыльников отобрали золотую печатку у третьего
За месяц работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» под 5,9% Тульский филиал РСХБ выдал более 70 млн рублей