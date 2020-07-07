7 июля в Туле будет введен "сухой закон" из-за футбольного матча

7 Июль 2020 2020-07-06T17:46:07+03:00

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Сегодня, 7 июня, в Туле будет введён запрет на продажу алкогольной продукции в центре города. Такое ограничение будет действовать всего несколько часов, а будет связан с проведением футбольного матча на Центральном стадионе. Так на поле встретятся команды тульского «Арсенала» и «Крылья Советов» из Самары. Начало игры: 7 июля в 20.30.

В связи с этим, опираясь на региональный закон, в Туле будет ограничена продажа алкоголя в магазинах, которые располагаются на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». Помимо крепкий напитков нельзя будет купить ещё и слабоалкогольную продукцию - пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Так, «алкогольные покупки» в Туле будут остановлены за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Ограничения будут действовать 7 июля с 17.30 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU