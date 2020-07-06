Жители деревни в Тульской области украли неисправный «ВАЗ» с 33-летним стажем
Молодые люди планировали сдать машину на металлолом
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Двое жителей деревни в Воловском районе украли неисправный ВАЗ-2107 1987 года выпуска. Предположительно, они планировали сдать машину на металлолом.
Полицейские установили личности и местонахождение двух подозреваемых. 19-летний безработный ранее судимый местный житель и его несовершеннолетний подельник признались в содеянном. В полиции выясняют все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU