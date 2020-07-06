Для предотвращения подтопления на Красноармейском проспекте в Туле углубят русло Воронки

6 Июль 2020 2020-07-06T17:32:11+03:00

Проектно-сметная документация будет разработана до конца года

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Для предотвращения подтопления на Красноармейском проспекте в Туле примут ряд мер. В частности, углубят русло реки Воронки, удалят растительность и промоют трубопровод ливневой канализации на участке от ул. Фрунзе до ул. Лейтейзена.

Проектно-сметная документация на выполнение работ будет разработана до конца года.

Напомним, после обильных ливней в июне произошло подтопление участка дороги на Красноармейском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU