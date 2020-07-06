В Туле раздают питьевую воду
Акция является традиционной
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В самые жаркие дневные часы 6 июля в Туле раздают питьевую воду. Акция является традиционной. Получить бесплатно воду можно до 19.00. Ее раздают по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, д. 5,
- ул. Советская/пр. Ленина
- ул. Первомайская/пр. Ленина;
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр.,
- ул. М. Горького, д. 14,
- ул. Октябрьская, д. 9,
- ул. Пузакова, д. 5,
- пер. ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5,
- ул. Н. Руднева, д. 62,
- ул. Кауля, д. 45.
ИСТОЧНИК KP.RU