6 Июль 2020 2020-07-06T16:55:53+03:00

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В самые жаркие дневные часы 6 июля в Туле раздают питьевую воду. Акция является традиционной. Получить бесплатно воду можно до 19.00. Ее раздают по следующим адресам:

- ул. Фрунзе, д. 5,

- ул. Советская/пр. Ленина

- ул. Первомайская/пр. Ленина;

- ул. Фрунзе/Красноармейский пр.,

- ул. М. Горького, д. 14,

- ул. Октябрьская, д. 9,

- ул. Пузакова, д. 5,

- пер. ул. Смидович/ул. 9 Мая, д. 5,

- ул. Н. Руднева, д. 62,

- ул. Кауля, д. 45.

ИСТОЧНИК KP.RU