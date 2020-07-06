Шеф-повар Константин Ивлев высмеял тульское кафе
Туляки сочли забавным соответствие названия заведения и состояние мужчин, прикорнувших рядом
Фото: Архив "КП"
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Шеф-повар Константин Ивлев посмеялся вместе с пользователями над фотографией, облетевшей соцсети. В кадре - заведение "в Муку", а рядом два пьяных мужчины. Один уснул на пороге заведения, а второй на тротуаре.
- После шоу "На ножах" Ивлев постарался, чтобы название кафе соответствовало, - подписали фото пользователи.
В свою очередь Константин Ивлев ответил:
- Реально вМуку.
Выпуск с преобразованиями в заведении вышел в марте. Константин Ивлев постарался помочь увеличить прибыль заведения и привлечь больше посетителей.
Реально вМуку
ИСТОЧНИК KP.RU