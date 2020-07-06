2020-07-06T16:51:28+03:00
Общество

Шеф-повар Константин Ивлев высмеял тульское кафе

Туляки сочли забавным соответствие названия заведения и состояние мужчин, прикорнувших рядом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Шеф-повар Константин Ивлев посмеялся вместе с пользователями над фотографией, облетевшей соцсети. В кадре - заведение "в Муку", а рядом два пьяных мужчины. Один уснул на пороге заведения, а второй на тротуаре.

- После шоу "На ножах" Ивлев постарался, чтобы название кафе соответствовало, - подписали фото пользователи.

В свою очередь Константин Ивлев ответил:

- Реально вМуку.

Выпуск с преобразованиями в заведении вышел в марте. Константин Ивлев постарался помочь увеличить прибыль заведения и привлечь больше посетителей.

ivlevchefivlevchef
Реально вМуку
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ИСТОЧНИК KP.RU

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