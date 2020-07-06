Шеф-повар Константин Ивлев высмеял тульское кафе

6 Июль 2020 2020-07-06T16:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Шеф-повар Константин Ивлев посмеялся вместе с пользователями над фотографией, облетевшей соцсети. В кадре - заведение "в Муку", а рядом два пьяных мужчины. Один уснул на пороге заведения, а второй на тротуаре.

- После шоу "На ножах" Ивлев постарался, чтобы название кафе соответствовало, - подписали фото пользователи.

В свою очередь Константин Ивлев ответил:

- Реально вМуку.

Выпуск с преобразованиями в заведении вышел в марте. Константин Ивлев постарался помочь увеличить прибыль заведения и привлечь больше посетителей.

ivlevchef Реально вМуку

ИСТОЧНИК KP.RU