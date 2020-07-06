2020-07-06T16:14:33+03:00
Общество

В центральном парке Тулы сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд по соблюдению ПДД

В ходе мероприятия была проведена разъяснительная беседа с участниками движения, которые также получили памятки с правилами безопасного поведения на велотранспорте, самокате и гироскутере
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоялся профилактических рейд по соблюдению правил дорожного движения, который прошел совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и администрации ГУ ТО «Тульские парки».

В ходе мероприятия сотрудники региональной госавтоинспекции провели разъяснительные беседы и вручили памятки с правилами безопасного поведения на велотранспорте, а также при управлении самокатами и гироскутерами. Также пешеходам напомнили, что для их собственной безопасности необходимо передвигаться по пешеходным дорожкам. За следование предписанным правилам каждый юный пешеход и велосипедист получил из рук стражей дорожного порядка раскраску и буклет-напоминание о Правилах дорожного движения.

В пунктах проката роликов, велосипедов, гиробордов создан уголок безопасности с пропагандистской продукцией по безопасному поведению на дорогах, а сотрудник Госавтоинспекции напомнил отдыхающим о важности использования средств пассивной защиты (шлемов, налокотников, наколенников) и о необходимости наличия на одежде и велотранспорте световозвращающих элементов в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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