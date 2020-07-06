В Тульской области утонул в пруду 33-летний мужчина
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Фото: СУ СК РФ по Тульской области
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4 июля в Киреевске было обнаружено тело 33-летнего мужчины в пруду. По предварительным данным, пострадавший нырнул в водоем и не появился на поверхности.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
Туляков просят соблюдать правила пребывания на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU