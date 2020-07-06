В Тульской области появилось 8 тематических маршрутов для скандинавской ходьбы
На протяжении маршрутов участники смогут посетить заповедные и исторические места региона
Фото: Правительство Тульской области
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В Тульской области организовали 8 тематических маршрутов для скандинавской ходьбы. В течение полугода участники смогут посетить живописные, заповедные и исторические места региона.
В выходные по маршруту отправилась группа любителей скандинавской ходьбы из 30 человек. Они уже пересекли реку Вашана, побывали на Лысой горе, прошли через места стоянки древних людей и увидели место обитания бобров. Завершающей точкой маршрута станет село Бунырево.
На протяжении всех этапов участников сопровождают сертифицированные инструкторы по туризму и северной ходьбе.
ИСТОЧНИК KP.RU