В Тульской области появилось 8 тематических маршрутов для скандинавской ходьбы

6 Июль 2020 2020-07-06T15:58:58+03:00

На протяжении маршрутов участники смогут посетить заповедные и исторические места региона

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В Тульской области организовали 8 тематических маршрутов для скандинавской ходьбы. В течение полугода участники смогут посетить живописные, заповедные и исторические места региона.

В выходные по маршруту отправилась группа любителей скандинавской ходьбы из 30 человек. Они уже пересекли реку Вашана, побывали на Лысой горе, прошли через места стоянки древних людей и увидели место обитания бобров. Завершающей точкой маршрута станет село Бунырево.

На протяжении всех этапов участников сопровождают сертифицированные инструкторы по туризму и северной ходьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU