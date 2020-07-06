В Тульской области в результате ДТП скончался водитель квадроцикла
По предварительной информации, он не справился с управлением
Фото: Архив "КП"
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В субботу, 4 июля, в селе Солдатское Ефремовского района Тульской области произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, управляя квадроциклом ATV500H, не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU