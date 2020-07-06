Туляк изнасиловал 34-летнюю женщину

6 Июль 2020 2020-07-06T16:01:18+03:00

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Днем 4 июля молодой человек в Ленинском районе изнасиловал незнакомую женщину. После этого с места преступления скрылся, а жертва обратилась в полицию.

Насильника искали в близлежащих жилых массивах, магазинах и на стройплощадках. В короткие сроки, по особым приметам, которые сообщила 34-летняя потерпевшая, его местонахождение было установлено.

По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний молодой человек. Следственным отделом по Зареченскому району города Тула СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

ские

ИСТОЧНИК KP.RU