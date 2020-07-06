Туляк изнасиловал 34-летнюю женщину
Днем 4 июля молодой человек в Ленинском районе изнасиловал незнакомую женщину. После этого с места преступления скрылся, а жертва обратилась в полицию.
Насильника искали в близлежащих жилых массивах, магазинах и на стройплощадках. В короткие сроки, по особым приметам, которые сообщила 34-летняя потерпевшая, его местонахождение было установлено.
По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний молодой человек. Следственным отделом по Зареченскому району города Тула СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
ские
ИСТОЧНИК KP.RU