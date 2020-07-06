В Туле 7 июля по ряду адресов пройдут отключения электроэнергии

6 Июль 2020 2020-07-06T15:04:00+03:00

Отключения пройдут с 9:00 до 17:00

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На текущей неделе в Туле на объектах электроснабжения запланировано проведение ремонтных работ. В связи с этим по ряду адресов областного центра ожидаются отключения электроэнергии.

Таким образом, 7 июля с 9:00 до 17:00 будут затронуты следующие дома и улицы:

ул. Овражная, д. 7, 8;

ул. Металлистов, д. 19, 21, 23а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8а, 2б, 7, 5, 9, 11, 14в, 8, 25, 6а;

Черниховский пер.;

ул. Благовещенская, д. 8а, 8б, 8в, 8г;

ул. Шухова, д. 6а, 6б, 2, 4, 4а, 4б, 14а, 10б, 12, 14;

ул. Маяковского, д. 1, 1а, 2, 2а, 2б;

ул. Кольцова, д. 1а, 3а;

ул. Каракозова, д. 65, 66;

ул. Маяковского, д. 2а, 3а, 8а, д. 2-28;

ул. Кольцова, д. 25а, 20а, 20б, 24а, 2а, 2б, 2е, 7а, 7б, д. 2-24 (чётная сторона), д. 3-31 (нечётная сторона);

ул. Р. Зорге, д. 1-7 (нечётная сторона), д. 2-14 (чётная сторона), д. 2д;

ул. Короткая, д. 1а, 2а, 6а, д. 1-7;

ул. Крупской, д. 14а, 2а, д. 2-14 (чётная сторона), д. 1-25 (нечётная сторона);

п. Хомяково: ул. Хомяковская, д. 1, 2;

Хомяковский пр-зд

ул. Арсенальная, д. 32-48 (чётная сторона);

ул. Заварная, д. 54-82 (чётная сторона), д. 47-69 (нечётная сторона);

ул. Литейная, д. 33, 37, 41, д. 13-21 (нечётная сторона), д. 21а, 21б;

пер. Зубовский, д. 40-74 (чётная сторона), д. 29-63 (нечётная сторона);

ул. Штыковая, д. 53-71 (нечётная сторона), д. 52-88 (чётная сторона);

ул. Шевченко, д. 17, 19, 21, 23, 38, 38а, 40, 44, 46, 48, 50;

ул. Щорса, д. 4-36 (чётная сторона), д. 3-31 (нечётная сторона);

ул. Фурманова, д. 3а, д. 3-10;

ул. Станиславского, д. 55, 57, 65, 67;

ул. Железняка, д. 14а, 16а, д. 1-20;

ул. Циолковского, д. 20, 22, 53;

ул. О. Кошевого, д. 18, 19, 20, 22;

п. 2-й Западный: ул. Воронка.

ИСТОЧНИК KP.RU