В Туле продолжают дезинфицировать остановки и городской транспорт
В Туле в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжается проведение мероприятий по дезинфекции городского общественного транспорта, остановочных павильонов и посадочных площадок. Санобработка осуществляется как в будни, так и в выходные и праздничные дни.
Дезинфекция транспорта производится автомашинами на конечных остановочных пунктах. Ежедневно обработку проходило порядка 200 единиц автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.
Обработка остановок и ведется с использованием автоматических распылителей. Ежедневно дезинфекцию проходит около 150 остановочных павильонов.
ИСТОЧНИК KP.RU