В Туле продолжают дезинфицировать остановки и городской транспорт

6 Июль 2020 2020-07-06T14:52:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжается проведение мероприятий по дезинфекции городского общественного транспорта, остановочных павильонов и посадочных площадок. Санобработка осуществляется как в будни, так и в выходные и праздничные дни.

Дезинфекция транспорта производится автомашинами на конечных остановочных пунктах. Ежедневно обработку проходило порядка 200 единиц автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Обработка остановок и ведется с использованием автоматических распылителей. Ежедневно дезинфекцию проходит около 150 остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU