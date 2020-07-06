2020-07-06T14:52:01+03:00
Общество

В Туле продолжают дезинфицировать остановки и городской транспорт

Санобработка осуществляется ежеденевно
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции продолжается проведение мероприятий по дезинфекции городского общественного транспорта, остановочных павильонов и посадочных площадок. Санобработка осуществляется как в будни, так и в выходные и праздничные дни.

Дезинфекция транспорта производится автомашинами на конечных остановочных пунктах. Ежедневно обработку проходило порядка 200 единиц автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Обработка остановок и ведется с использованием автоматических распылителей. Ежедневно дезинфекцию проходит около 150 остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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