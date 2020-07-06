Где в Туле отключат холодную воду 7 июля?
Водоснабжение будет приостановлено в связи с проведением ремонтных работ
Фото: Архив "КП"
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Завтра, 7 июля, в Туле в д. Нижние присады будет приостановлено водоснабжение. Отключения воды связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: д. Нижние присады, д. 39 (по обращению администрации).
Так, жителям населенного пункта подача холодной воды будет ограничена с 10:30 и до окончания ремонтных работ.
Также Тулагорводоканал информирует о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU