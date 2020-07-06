Где в Туле отключат холодную воду 7 июля?

6 Июль 2020 2020-07-06T14:24:49+03:00

Водоснабжение будет приостановлено в связи с проведением ремонтных работ

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Завтра, 7 июля, в Туле в д. Нижние присады будет приостановлено водоснабжение. Отключения воды связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: д. Нижние присады, д. 39 (по обращению администрации).

Так, жителям населенного пункта подача холодной воды будет ограничена с 10:30 и до окончания ремонтных работ.

Также Тулагорводоканал информирует о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU