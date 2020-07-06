В Тульской области подросток украл сумку из иномарки

6 Июль 2020 2020-07-06T12:18:40+03:00

Юноша воспользовался тем, что боковое стекло машины не было закрыто

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В Кимовске подросток увидел оставленную без присмотра сумку в припаркованном автомобиле «Мазда». Он воспользовался тем, что боковое стекло машины не было закрыто, в салоне никого не было. Вернувшаяся позднее автоледи, увидев пропажу, обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен несовершеннолетний житель районного центра. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции проводится процессуальная проверка, выясняются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU