В Тульской области подросток украл сумку из иномарки
Юноша воспользовался тем, что боковое стекло машины не было закрыто
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В Кимовске подросток увидел оставленную без присмотра сумку в припаркованном автомобиле «Мазда». Он воспользовался тем, что боковое стекло машины не было закрыто, в салоне никого не было. Вернувшаяся позднее автоледи, увидев пропажу, обратилась в полицию.
Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен несовершеннолетний житель районного центра. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции проводится процессуальная проверка, выясняются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU