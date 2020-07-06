6 Июль 2020 2020-07-06T12:06:39+03:00

В этот день прошли автопробег, крестный ход

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В Туле отпраздновали День иконы Николы Тульского и 468-летие обороны Тульского кремля. Мероприятия, посвященные датам, прошли 5 июля.

В этот день состоялись автопробег, крестный ход по местам боевой славы города. Далее участники побывали на мемориальном комплексе «Защитникам неба Отечества», посетили памятник «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», мемориальный комплекс на площади Победы и памятник «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевский.

Завершающей точкой маршрута стало Тульское суворовское военное училище Минобороны РФ. Образовательному учреждению был передан список иконы Николы Тульского.

Отметим, впервые День иконы Николы Тульского отметили в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU