В Туле отпраздновали День иконы Николы Тульского и 468-летие обороны Тульского кремля
В Туле отпраздновали День иконы Николы Тульского и 468-летие обороны Тульского кремля. Мероприятия, посвященные датам, прошли 5 июля.
В этот день состоялись автопробег, крестный ход по местам боевой славы города. Далее участники побывали на мемориальном комплексе «Защитникам неба Отечества», посетили памятник «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», мемориальный комплекс на площади Победы и памятник «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевский.
Завершающей точкой маршрута стало Тульское суворовское военное училище Минобороны РФ. Образовательному учреждению был передан список иконы Николы Тульского.
Отметим, впервые День иконы Николы Тульского отметили в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU