В Тульской области двое собутыльников отобрали золотую печатку у третьего
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Киреевском районе двое мужчин напали на третьего во время распития алкоголя. Угрожая ножом, они отобрали у жертвы золотую печатку. Потерпевший позже обратился в полицию.
Сотрудники отдела МВД задержали 32-летнего и 34-летнего безработных ранее судимых жителей Болохово. Оба похитителя признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Разбой".
ИСТОЧНИК KP.RU