В Тульской области двое собутыльников отобрали золотую печатку у третьего

6 Июль 2020 2020-07-06T11:48:44+03:00

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В Киреевском районе двое мужчин напали на третьего во время распития алкоголя. Угрожая ножом, они отобрали у жертвы золотую печатку. Потерпевший позже обратился в полицию.

Сотрудники отдела МВД задержали 32-летнего и 34-летнего безработных ранее судимых жителей Болохово. Оба похитителя признались в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Разбой".

ИСТОЧНИК KP.RU