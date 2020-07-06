Массовое ДТП на трассе в Туле: внедорожник лишился колеса

6 Июль 2020 2020-07-06T10:04:46+03:00

Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением

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5 июня не поделили дорогу три автомобиля - Ford Focus, Ford Explorer, Kia Rio. ДТП произошло на 184 км трассы М-2 «Крым» в Туле.

Предварительно, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

От удара оторвалось заднее колесо у внедорожника и улетело в кювет.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU