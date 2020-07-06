Массовое ДТП на трассе в Туле: внедорожник лишился колеса
Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением
Фото: стоп-кадр видео Тула.ЧП
Изменить размер текста:
5 июня не поделили дорогу три автомобиля - Ford Focus, Ford Explorer, Kia Rio. ДТП произошло на 184 км трассы М-2 «Крым» в Туле.
Предварительно, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
От удара оторвалось заднее колесо у внедорожника и улетело в кювет.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU