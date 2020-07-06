Горящую квартиру в Горелках в Туле тушили более 20 пожарных

6 Июль 2020 2020-07-06T09:33:08+03:00

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5 июля произошел загорелась квартира на ул. Большой. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 13:38.

К месту происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожарные спасли 1 человека с применением дыхательного аппарата. Комната выгорела по всей площади, в кухне сгорел шкаф, закоптились стены по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU